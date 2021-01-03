الفياض والعامري يدعوان للإقتصاص لسليماني والمهندس بتنفيذ القرار البرلماني

شفق نيوز/ شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الاحد، على ضرورة تطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال تظاهرة نظمها انصار الحشد في ساحة التحرير اليوم وسط بغداد بمناسبة الذكرى الاولى على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد "ابو مهدي المهندس"، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ورفاقهما.

وقال الفياض ان “القصاص من القتلة يكون بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية”، مشيرا إلى “اننا لسنا رسل حرب ولا دعاة عنف”.

ولفت الفياض إلى أن “الجموع المليونية في ساحة التحرير التي خرجت اليوم تعبر عن الإرادة الوطنية”.

من جهته قال الامين العام لمنظمة "بدر" زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري في كلمة له بهذه المناسبة " نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس".

واردف بالقول ان "قادة النصر كان لهم الدور الكبير في تجاوز الازمات التي عصفت بالعراق"، مضيفا “يجب تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وإخراج القوات الأميركية وهذا الامر لا يمكن المساومة عليه مهما كانت التضحيات”.

واتخذت السلطات العراقية تدابير امنية مشددة قبل أيام تحسبا من حدوث أي طارئ قد يرافق هذه الذكرى وقد اقدمت على قطع طرق رئيسة في العاصمة بغداد التي ستشهد تظاهرات تنديدا بحادثة الاغتيال.

وقُتل أبو مهدي المهندس برفقة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، وعدد من مرافقيهما في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

ودفعت حادثة الاغتيال البرلمان العراقي الى التصويت لصالح قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.