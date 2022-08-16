الفياض يدعو بارزاني لممارسة "دوره الحكيم" في إيجاد حل للانسداد السياسي

شفق نيوز/ وجه المجلس القيادي لحركة "عطاء" الذي يترأسه فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه، داعيا قيادته لأن تمارس دورها "الحكيم" في إيجاد حل للانسداد السياسي الذي يمر به البلد.

وقال الفياض في رسالة، وجهها إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وسكرتير وأعضاء وكوادر الحزب، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "في هذه الذكرى السعيدة، نتطلع كمجلس قيادي للحركة إلى أن تمارس قيادة الحزب دورها الحكيم في إيجاد حل للانسداد السياسي الذي يمر به البلد، كما ونسعى للمضي في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على أسس ومبادئ الأخوة والسعي لدعم الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف والوئام وتجاوز الصعاب والتحديات والمضي نحو مستقبل أفضل".

ومن المقرر أن يعقد يوم غد الاربعاء، "اجتماعا وطنيا" في القصر الحكومي ببغداد، دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمشاركة قادة القوى السياسية ، للبدء في حوار وطني "جاد"؛ وإيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور.