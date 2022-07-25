الفياض يدعو "الجميع" إلى التفاعل مع "الصالح"

شفق نيوز/ وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني بأنه "الصالح"، فيما دعا "الجميع" الى "التفاعل" معه و"تصحيح" المسار.

وقال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس حركة عطاء المنضوية ضمن الإطار التنسيقي في تغريدة على موقع تويتر وتابعته شفق نيوز إن" إجماع الإطار على اختيار الصالح محمد شياع السوداني. نتوسم فيه ان يكون مصلحاً"

وأضاف الفياض أن "بتفاعل الجميع نستطيع ان ننفذ مشروع البناء وخدمة المواطن وتصحيح المسار".

وكانت قيادات في الإطار التنسيقي أوضحت، اليوم الاثنين، الآلية التي نتج عنها ترشيح محمد شياع السوداني، بشكل رسمي لمنصب رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، موضحاً أن اختياره جاء خلال اجتماع و"بأجواء إيجابية".

ويعد السوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، وتقلد عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وعقب ذلك، دعا أمين عام "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الكتل الكوردية للتوافق وحسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية.

ورغم إتمام مهمة ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء، يواصل الإطار التنسيقي الشيعي، إخفاقه في حسم تسمية المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي كان يشغله حاكم الزاملي، واستقال عقب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للانسحاب من العملية السياسية.

وتدور خلافات بين قوى الإطار التنسيقي حول المنصب حيث طُرحت أسماء عدة من بينها (عطوان العطواني، أحمد الأسدي، وعدنان فيحان)، إلا أن هذا المنصب لم يحسم بعد.