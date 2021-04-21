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الفياض يحث لتعاون عسكري بين العراق وإيران

Category: سیاسة

Date: 2021-04-21T15:37:20+0000
الفياض يحث لتعاون عسكري بين العراق وإيران

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الأربعاء، على أهمية التعاون العسكري بين العراق وإيران للقضاء على تنظيم داعش.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفياض استقبل في مكتبه ببغداد، وكيل وزير الدفاع الإيراني اللواء سيد حجة الله قريشي والوفد المرافق له، وبحثا الأوضاع التي تشهدها المنطقة والقضايا المشتركة بين البلدين.

وشدد الفياض، بحسب البيان، على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

من جانبه، اشاد قريشي بجهود الحشد الشعبي في ملاحقة ما تبقى من خلايا داعش في البلاد.

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