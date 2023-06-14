الفياض: الحشد الشعبي لن يسمح بإنشاء دكتاتورية جديدة في العراق

شفق نيوز/ شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأربعاء، على أن الحشد الشعبي لن يسمح بإنشاء دكتاتورية جديدة على غرار النظام السابق في البلاد، في حين أكد أن الحشد جزء من الدولة العراقية ولن يدخل بالعمل السياسي.

وقال الفياض في كلمة القاها خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، إن "مبدأ الحشد الأولي كسر حاجز الهزيمة وخلق حالة الاندفاع والتحدي بعد بعد احتلال تنظيم داعش مناطق ومدن بالعراق، وقد تمكن من ذلك ولا ابخس دور القوات العراقية التي كانت متماسكة في ذاك الوقت، التي استطاعت أن تكسر حاجز الإحباط واليأس".

وأضاف أن الحشد استطاع في الاشهر الاولى ان يكون القوة الطليعية في التصدي لداعش إلى أن اعاد الجيش بناء نفسه".

كما أكد على ان يكون الحشد مؤسسة مرتبطة بالدولة، ولكن يجب الحفاظ على الروح الجهادية للحشد"، منوها إلى أن الحشد استطاع ان يسكر معادلة الوضع السياسي والاجتماعي السيء الذي كان يسود في تلك الفترة، وقاتل مع الشرطة والجيش وقوات البيشمركة في تحرير الموصل.

وتطرق إلى الوضع السياسي العام في البلاد، وقال الفياض: ندعم التداول السلمي للسلطة في العراق، ولن أن تنشأ دكتاتورية جديدة في العراق تدخل العراق في دوامة عقود من الدمار والتضحيات والآلام كما حصل في جلينا السابق الذي عانينا فيه من نظام دكتاتوري مستبد".