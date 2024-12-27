الفياض: نرقب ما يحصل في سوريا ونحن بكامل الاستعداد لمواجهة أي خطر

شفق نيوز/ اعرب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الجمعة، عن استعداد قوات الحشد لمواجهة أي خطر قد يحصل بعد سيطرة المعارضة المسلحة على مقاليد الحكم في سوريا التي أسقطت نظام بشار الأسد.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال حفل تأبيني مع قرب حلول الذكرى الخامسة على اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد "ابو مهدي المهندس" بضربة جوية أمريكية استهدفتهما و رفقائهما أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام 2020.

تتمة..