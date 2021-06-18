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الفياض: لا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-18T13:32:51+0000
الفياض: لا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"

شفق نيوز/ قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الجمعة، إنه لا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق في أي مجال، وهي تسمي الحشد "ميليشيا".

واضاف الفياض في كلمة له خلال احتفالية اقامتها الهيئة بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحشد الشعبي، أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية قاتلا جنبا الى جنب وانهما كيان واحد".

واوضح، أن "الحشد اكثر استعدادا لخوض المعارك ولا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا".

وخاطب الفياض الاجهزة الامنية بالقول، "يجب أن لا تنطلي عليكم حيل الاعداء فنحن كيان واحد".

وتابع الفياض، انه "لن نسمح بتقسيم البلد وفق اجندات خارجية، ونحن حماة الوطن".

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