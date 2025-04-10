الفياض: قانون الحشد الذي سيشرع قريبا يمثل خطوة جديدة في إعادة تأسيسه

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الخميس، أن مجلس النواب العراقي سيشرع قانون الحشد قريبا، والذي يهدف الى اعادة تأسيس هذه القوات.

جاء في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل تكريم ضباط الكلية العسكرية دورة 85-86-87 (ضباط هيئة الحشد الشعبي).

وقال الفياض في كلمته، إن "قانون الحشد الشعبي الذي سيشرع قريبا يمثل خطوة جديدة في إعادة تأسيس الحشد الشعبي على سياقات جديدة تكرس وجود الهيئة وتضعها في موقع الالتزام والمسؤولية".

وأوضح أن "القانون المعروض في البرلمان يتضمن بناء اكاديمية للحشد تضم كليات عسكرية وفنية والقيادة والأركان والعلوم الإنسانية".

وتابع الفيض القول إن "الأعداء عملوا على تصنيف الحشد بأنه قوات مختلفة لكن هذا غير صحيح ونحن قوات رسمية ونعمل بتوجيهات القائد العام".