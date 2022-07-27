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الفياض عن تظاهرة الصدريين: ما حصل فيه تجاوزات غير مقبولة منها اقتحام البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T18:27:38+0000
الفياض عن تظاهرة الصدريين: ما حصل فيه تجاوزات غير مقبولة منها اقتحام البرلمان

شفق نيوز/ علق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأربعاء، على تظاهرات التيار الصدري والتي اقتحموا فيها مبنى البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء.

وقال الفياض في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن "التظاهرات مشروعة لكن ما حصل في المنطقة الخضراء فيه تجاوزات غير مقبولة منها اقتحام البرلمان".

وأضاف ان "الحشد الشعبي يدعو إلى الحوار السياسي بين الأطراف وهو منحاز لاستقرار وسيادة العراق".

وتابع ان "الحشد الشعبي لن يكون طرفاً في الصراع السياسي لكن له رأيه في القضايا الكبرى لا سيما رفضه للتطبيع".

وانطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.

واقتحم المئات من اتباع التيار الصدري، مبنى مجلس النواب العراقي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز ببث مباشر دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان وهم يهتفون بشعارات صدرية حماسية، فيما يحاول بعضهم الوصول الى القاعة الدستورية.

ولاحقا وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره الذين اقتحموا مبنى البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء بالعودة الى منازلهم.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ثورة محرم الحرام ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد وصلت رسالتكم أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين... #جرة_إذن".

وأضاف "صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين".

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