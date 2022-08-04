الفياض: إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بالتيار الصدري

شفق نيوز/ قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الخميس، إن إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بالتيار الصدري.

وقال الفياض في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية الممولة قطريا، إن إعادة الانتخابات البرلمانية أصبحت تخص مكونات وتحالفات أخرى أيضا، مضيفا أن الإطار التنسيقي لم يتخذ بعد موقفه الرسمي من موضوع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ووصف وجود جماهير تحت قبة البرلمان بأنه "ليس أمرا طبيعيا ونتعامل معه كحالة مؤقتة بالإمكان تجاوزها".

ومضى الفياض قائلا، إن مقترحات زعيم التيار الصدري لحل الأزمة يمكن مناقشتها للتوصل لمواقف مشتركة بشأنها، مستدركا القول إن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة سيكون حلا في حال اتفاق جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى.

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.

وأكد الفياض أن نظام الحكم في العراق بحسب الدستور توافقي ولا يمكن القبول بموقف واحد لجهة معينة، منوها إلى أن العديد من قوى الإطار طالبت سابقا بإعادة الانتخابات وهذا أمر يمكن بحثه للاتفاق على تفاصيله.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، أمس الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.