الفياض: سيصدر قانون الخدمة والتقاعد وقانون هيئة الحشد خلال الايام المقبلة

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بأن قانون الخدمة والتقاعد، وقانون هيئة الحشد الشعبي سيصدران خلال الايام المقبلة.

وقال الفياض في مقابلة متلفزة، إن "الحشد الشعبي بدأ يقترب من ربع مليون أنسان، وهذا كيان كبير جدا يحتاج إلى تنظيم".

وتابع بالقول إن "الحشد الشعبي ليس طرفا سياسيا بل منظومة جهادية مبنية على التطوع وما يتقاضاه المنتسب من راتب هو الادنى".

وأطلق المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي، لمحاربة داعش، وذلك إبان سيطرة التنظيم على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك، والذي تشكّل على إثرها الحشد الشعبي العراقي، من فصائل مسلحة منتصف العام 2014.