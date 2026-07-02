الفياض من نينوى: النظام العراقي ديمقراطي وجهات تعرقل إغلاق مخيمات النزوح لمصالحها

شفق نيوز - نينوى

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الخميس، أن النظام السياسي في العراق قائم على الديمقراطية، ويرتكز على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة جميع المكونات، في حين اتهم جهات سياسية (لم يسمها) بعرقلة إغلاق مخيمات النزوح في البلاد رغم اكتمال هذا الملف.

وأعرب الفياض، خلال استضافته في الندوة الحوارية الموسومة بـ "نينوى.. حاضرٌ يصنع المستقبل"، عن أمله بأن تستعيد نينوى، خلال السنوات الخمس المقبلة، دورها المحوري في رسم ملامح العراق، مؤكداً أن الموصل تتعافى بسرعة من آثار تنظيم داعش الإرهابي، وقد تكون - في الوقت الراهن - أكثر أمنًا من بغداد والبصرة.

وتطرق الفياض أيضاً إلى ملف إغلاق مخيمات النزوح في العراق، مشيراً إلى أن آليات إغلاق هذه المخيمات مكتملة، مستدركاً بالقول: "لكن بعض الجهات تعرقل تنفيذها بسبب مصالحها واستفادتها منها".

وعن أوضاع الإيزيديين في نينوى، قال رئيس هيئة الحشد، إن الاستقرار في سنجار أسهم في تسريع عودة النازحين إلى القضاء، مؤكداً أن الإيزيديين تعرضوا لمأساة كبيرة، وجزءٌ من هذه المأساة لا يمكن معالجته، لافتاً إلى أن ملف المختطفين الإيزيديين معقد، وتحظى قضية متابعته باهتمام وحرص حكومي.