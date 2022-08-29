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الفياض: الحشد الشعبي يدعم التداول السلمي للسلطة ولن يصطف سياسيا

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T18:41:43+0000
الفياض: الحشد الشعبي يدعم التداول السلمي للسلطة ولن يصطف سياسيا

شفق نيوز / أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، دعم التداول السلمي للسلطة وعدم اصطفافه سياسيا مع أي طرف ضد آخر في الازمة السياسية الحالية، فيما دعا الجميع الى التصرف بـ"مسؤولية عالية".  

وقال الفياض خلال كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز إ ن "ما هو مؤسف في هذه الأحداث أنها لا تعبر عن مدرج وطني وسياسي"، ونحن في هيئة الحشد الشعبي سنبقى معاهدين أبناء شعبنا البطل على أن نكون خارج الاصطفافات السياسية.

وأضاف الفياض "نؤكد ونكرر ثوابتنا في حماية العملية السياسية واحترام التداول السلمي للسلطة".

وناشد الفياض جميع الأطراف السياسية أن "تتصرف بمسؤولية عالية تجاه هذا الوطن وأمنه واستقراره وان نحتكم الى الدستور والقوانين"، لافتا بالقول "يجب أن لا نفرط بالمنجز العراقي الذي ما جاء الا بعشرات آلاف من الضحايا والشهداء".

وبيّن الفياض ان "الحشد عينه على أمن المواطن واستقراره وراحته وحفظ النظام السياسي وعينه الأخرى على محاربة الإرهاب لكي ينمو ويتطور".

وتأتي تصريحات الفياض في وقت أعلن فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

 

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