الفياض: الحشد الشعبي لم ولن يتدخل في شأن الشعب السوري

شفق نيوز/ شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الثلاثاء، على أن قوات الحشد لم ولن يتدخل في الشأن السوري كما يروج له البعض، مؤكدا الالتزام بتوجيهات وقرارات القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الفياض في كلمة القاها خلال الملتقى الأمني لوجهاء عشائر كركوك، إن "سوريا هي بلد عزيز وجار قريب ومصير اختلف على مختلف قرون والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري"، مردفا بالقول إن "رأي العراق لم يؤخذ بما جرى في سوريا طيلة السنوات السابقة".

وأضاف "لا نتمنى للسوريين أن تدب بينهم الفرقة"، مؤكدا أن "سوريا مجالنا الحيوي وبيينا تناظر اجتماعي وتاريخ مشترك".

وقال الفياض ايضا "لم ولن نتدخل في شأن الشعب السوري، لكن العراق وسوريا بمساحة امنية واحدة"، مشددا على أن الحشد الشعبي "يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ونحن الأكثر التزاما بالتوجيهات، ونحن حماة أساسيون للدولة ولا نلتفت للتخرصات التي يطلقها المغرضون من هنا وهناك".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي، بالقول "لم نرسم موقفا نهائيا عما يجري في سوريا لحد الآن لأن الامور مازالت غير واضحة هناك".

وكان الفياض قد وصل قبل ظهر اليوم الى قيادة عمليات كركوك وعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة سبل استقرار المحافظة.