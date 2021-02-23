الفياض: وجود الحشد على تماس مع البيشمركة يجب ألاّ يُثير الحساسية

شفق نيوز/ وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الثلاثاء، بأنه "الأحرص على الإخوة بين العرب والكورد والسنة والشيعة".

وقال الفياض خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني أُقيم اليوم لأحد ضحايا قادة الحشد، إن “البعض في هذه الأيام يعمد على اظهار الحشد الشعبي بصورة المتطرف خصوصا مع الإخوة الكورد”، مردفا بالقول "إننا اشتركنا مع قوات البيشمركة في المعارك واختلطت الدماء ووجودنا على تماس مع البيشمركة يجب ألاّ يثير الحساسية”.

وأضاف ان " الحشد ضمن المنظومة الأمنية الوطنية ولا ننفرد”.

وتابع بالقول: “ملتزمون بالعقد الوطني والدستور الذي باركته المرجعية الدينية”، لافتا إلى أن “العراق بلد لا يستجدي السيادة او الحماية وأشعر بالقرف عندما اسمع اننا بحاجة للتدريب”.

وأكد الفياض، أن “العالم لا يحترم الضعيف ومن لا يعتز بالسيادة”، مشددا على “عدم القبول بغير طريق الكرامة والسيادة ونحن القادرون على حماية السيادة ومحاربة الإرهاب”.