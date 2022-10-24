الفنانون العراقيون ينبهون السوداني من ضغوطات "الزعماء" للاستحواذ على الثقافة 

شفق نيوز/ حذر نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني من تسليم وزارة الثقافة لموظفي أو مديري مكاتب الزعماء السياسيين، داعيا لإخراجها من "المحاصصة"، فيما أكد استعداده ترشيح مئات الأسماء "من الوسط الثقافي".

وقال جبار جودي، في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن الوسط الثقافي العراقي بكل ألوانه يتابع تشكيل الحكومة القادمة باهتمام شديد وخاصة حقيبة وزارة الثقافة العراقية التي طالما شهدت تسمية وزراء من خارج الوسط الثقافي أو وزراء مأزومين يحملون عقدا ومركبات نفسية شديدة .

وأضاف أنه نتيجة لمتابعتنا الذي يعكس حرص الوسط الثقافي على وزارته التي طالما شكلت عامل انتكاس وقطيعة مع كل المؤسسات الثقافية والفنية القطاعية فقد وردتنا أخبار مؤكدة ان هناك رغبة لدى زعماء هذا الطرف السياسي او ذاك لترشيح بعض موظفيهم أو مديري مكاتبهم لتسنم بعض الحقائب الوزارية ومنها حقيبة الثقافة باعتبارها مكسبا سياسيا أو مغنما حزبيا أو ما يسمى استحقاقا انتخابيا.

وتابع "لأننا أبناء هذا الوسط وقادته والفاعلين المجربين والمتأثرين بشكل مباشر وسيء من عملية اختيار الشخص الخطأ طوال عقود فقد عزمنا الى التنبيه إتماما لمسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية والمهنية نتوجه إليكم بهذا الخطاب المباشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون موقفنا معلنا ونتحمله أمام الله وأمام الشعب العراقي وأمام وسطنا الثقافي الزاخر بالأسماء المشرفة والقادرة على إنجاح مهمة الثقافة العراقية التي هي أحوج ما نكون إليها اليوم فكل ما يحصل هو نتيجة الخراب الثقافي الذي سمح للظلاميين من استباحة المشهد كاملا.

وطالب جودي، بإخراج وزارة الثقافة العراقية من المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة واخراجها الى الفضاء الوطني الرحب لأنها مفتاح الحل للأزمة السياسية الحالية وان تعذر ذلك نتيجة الضغوط التي يمارسها (الزعماء السياسيين) عليكم فنحن على استعداد لنضع أمامكم عشرات بل مئات الأسماء ومن مختلف المدن العراقية ممن يستحقون قيادة الثقافة العراقية ونحن على ثقة إنك حين تضع هذه الأسماء قبالة الأسماء التي وصلتك ستكون النتيجة واضحة لا لبس فيها .