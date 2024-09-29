"الفصائل" تشكك بانسحاب امريكا من العراق وتطالب بإدارج 3 نقاط في "الاتفاقية الجديدة"

شفق نيوز/ قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أن امريكا "غير صادقة" بالانسحاب من العراق.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قضية خروج القوات الأجنبية كافة من العراق -بما فيها الأمريكية-من أهم الأهداف التي وضعتها الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية نصب أعينها، وبذل رجالها التضحيات والأنفس فداءً وقربانا لسيادة دولتنا وكرامة شعبنا".

وأضافت أنه "مع ترحيبنا بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية الموقرة لإخراج ما يسمى بـ (قوات التحالف الدولي) من البلاد، إلا أننا نعتقد أن الطرف الأمريكي غير صادق، وأنه يحاول تسويف الموضوع، لكسب الوقت".

وأكدت الهيئة في بيانها أن الاتفاقية التي يراد عقدها يجب تضمينها صراحة ثلاث نقاط أساسية".

وبينت ان النقطة الأولى: "أن يكون الخروج شاملاً ووفق جدول زمني واضح ومتفق عليه".

وأما النقطة الثانية بحسب البيان؛ "أن لا تكون عملياتهم -التي يريدون القيام بها داخل الأراضي السورية انطلاقا من الأراضي العراقية-مخالفة للدستور العراقي وعلاقة حسن الجوار بين الدولتين العراقية والسورية".

وجاء في النقطة الثالثة التي توردها البيان "عدم منح الحصانة للقوات العسكرية الأجنبية أيا كانت مسمياتها".

وشددت الهيئة على أن "بخلافه فنحن غير معنيين بأي اتفاق لا يتضمن ما ذُكر أعلاه".