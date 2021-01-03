"الفصائل" تتفق على أمر يخص تصريحات المتحدث باسم مقتدى الصدر

شفق نيوز/ كشف مسؤول بارز في إحدى الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، مساء الأحد، عن اتفاق بين الفصائل على عدم الرد بشكل رسمي على التصريحات الأخيرة المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز إن "قادة الفصائل المسلحة المهمة والبارزة اتفقت خلال خلال الساعات الماضية، على عدم الرد على تصريحات المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي، التي هاجم فيها الفصائل خلال لقاء متلفز اليوم".

وبين ان "اتفاق قادة الفصائل المسلحة، جاء لعدم خلق اي فتنة أو سجال اعلامي قد يجر الى احتكاك بين انصار التيار وأنصار الفصائل، كما تم الاتفاق على إعطاء التيار الصدري الحرية في التصريح، دون الرد عليهم ".

وفي وقت سابق من اليوم أكد الشيخ صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن الفصائل المسلحة رحبت بمشاركة القوات الأميركية في الحرب ضد تنظيم داعش، فيما حمّل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مسؤولية "إضعاف" القوات الأمنية العراقية.

وقال العبيدي في لقاء متلفز، تابعته وكالة شفق نيوز، إن القوات الأميركية جاءت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة داعش والفصائل المسلحة رحبت بذلك في حينها.

وأضاف أن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي نفذ الاجندة الاميركية بإضعاف القوات الامنية.

واشار العبيدي الى ان الفصائل رفضت مقاتلة داعش تحت عنوان الدولة، مؤكدا ان الصدر أبلغ الفصائل ان تصرفاتها تمنح اميركا ذريعة للبقاء.

وتابع بأن الفصائل استغلت مراكز التطوع لفتوى المرجعية، ومن لم يتم قبولهم في مراكز من المتطوعين تم إقناعهم بالانضمام للفصائل المسلحة داخل عنوان الكتائب والنجباء وثأر الله وعصائب اهل الحق.

واعتبر العبيدي ان قانون الحشد الشعبي ثبت اطر عامة وترك الأشياء التفصيلية بيد رئيس الوزراء، لذلك الفصائل منعزلة عن الحشد بعملها ولم تطبق النقاط التي اصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بالامر الديواني.