الفصائل العراقية تجمع على مواصلة "ضرب" إسرائيل حتى بعد توقف الحرب في لبنان

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في تنسيقية المقاومة العراقية، يوم الأربعاء، عن وجود إجماع داخل التنسيقية على مواصلة الهجمات ضد إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، حتى بعد وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة تنسيقية المقاومة العراقية، عقدوا اجتماعا مهما واتفقوا خلال الاجتماع على مواصلة الهجمات عبر المسيرات والصواريخ المطورة ضد إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، حتى بعد وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضاف المصدر، أن "الاتفاق على مواصلة العمليات تم من خلال اتفاق كل من حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة انصار الله الاوفياء، المنضوية بما تعرف بـ(المقاومة الإسلامية في العراق) والتي اكدت على استمرار العمليات لحين وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على غزة وبخلاف ذلك العمليات مستمرة، ولن تبالي لأي تهديد إسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت "كتائب حزب الله العراق" إحدى أبرز الفصائل التي تتبنى ضمن إطار المقاومة العراقية هجماتها صوب اسرائيل، استمرار "عمليات نصرة غزة" رغم وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأميركي جو بايدن.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، لوكالة شفق نيوز، أن القوات العراقية "في حالة تأهب قصوى" وجاهزة للدفاع عن سيادة البلاد في مواجهة أي تهديد خارجي.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أنها وجهت رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، "رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق".

هذه التهديدات جاءت بشكل رسمي عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حثّ فيها على اتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق.