"الفشل والفساد" يطيحان بأمين بغداد

شفق نيوز/ أعلنت النائب سروة عبد الواحد، يوم الجمعة، إعفاء أمين بغداد علاء المعمار من منصبه بسبب "الفشل والفساد".

وقالت عبد الواحد في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "تم اعفاء امين بغداد بسبب فشله الاداري بالاضافة الى ملفات الفساد".

وأضافت أن "اعفاءه لا يعني عدم ملاحقته قانونيا".

والمعمار جاء بديلاً لمنهل الحبوبي الذي قدم استقالته الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتاريخ 28 / 10 / 2020.

وكان الحبوبي أوضح في استقالة مكتوبة، أنه تعرض لعارض يتطلب علاجاً طويل الأمد خارج العراق، اضطره الى تقديم الاستقالة.