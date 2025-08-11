"الفساد والبعثية" تطيح بـ66 مرشحاً للانتخابات العراقية وتهدد 75 آخرين

شفق نيوز– بغداد

كشف برلماني عراقي، يوم الاثنين، عن استبعاد عشرات المرشحين من الانتخابات العامة المقبلة بتهم تتعلق بقضايا السيرة والسلوك والمساءلة والفساد.

وقال النائب أمير المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن مادة حسن السيرة والسلوك الواردة في قانون الانتخابات لو طبقت في الدورات السابقة كان ستمنع وصول بعض الأشخاص إلى مجلس النواب، مؤكداً أن المفوضية العليا للانتخابات استبعدت حتى ألآن 66 مرشحاً من السباق الانتخابي بسبب قضايا تتعلق بالسيرة والسلوك، والمساءلة والعدالة، والفساد المالي والإداري.

وأضاف المعموري أن المفوضية بصدد إصدار قائمة جديدة تضم أكثر من 75 مرشحاً سيتم استبعادهم بسبب الانتماء إلى حزب البعث وشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، مبيناً أن قوائم أخرى ستصدر لاحقاً لاستبعاد مرشحين على خلفية قضايا مخلة بالشرف والفساد المالي والإداري.

وأشار إلى أن "أي شخص مشمول بقانون العفو العام سيتم استبعاده أيضاً من المشاركة في الانتخابات".

كما نشر المعموري مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على فيسبوك، كشف فيه تفاصيل إجراءات الاستبعاد.

وأمس الأحد، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأظهرت وثائق رسمية خاصة بالاستبعاد، أن القرار جاء بعد التحقق من "وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري".