الفرق بين عدد الأحزاب ومقاعد البرلمان.. المفوضية تحسم الجدل: لا مشكلة

شفق نيوز/ أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، أحقية الحزب المسجل لديها أن يقدم مرشحين ضعف عدد المقاعد النيابية، وأن لا علاقة بين عدد الأحزاب والمقاعد.

وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع الأحزاب السياسية المجازة والمسجلة لدى المفوضية بلغ 335 بينهم أكثر من 100 حزب سياسي قديم أبدى الرغبة في المشاركة بالانتخابات".

وأضافت الغلاي، أن "عدد الأحزاب قيد التأسيس بلغ 61 حزباً، فيما بلغ عدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات والمسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية بلغ 66 منها 6 حدثت بياناتها و5 تحالفات جديدة".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق، يوم 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً لقرار صوتت عليه حكومة محمد شياع السوداني.

وكشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، بوقت سابق من اليوم، عن تجاوز عدد الأحزاب، لمقاعد مجلس النواب في الوقت الحالي.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد الأحزاب المسجله رسميا في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، بلغ 333 حزبا وهنالك اكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو اكثر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً.

وطالب الرديني، بضرورة اجراء تعديل على قانون الأحزاب بعد مرور عشر سنوات من التطبيق، على ان يتضمن سحب اجازة الحزب المسجل لدى دائرة الاحزاب ولا يشترك بعمليتين انتخابيتين، لان الغاية من تأسيس اي حزب هو المشاركة في العمليتين السياسية والانتخابية.

كما دعا إلى إلزام الأحزاب بأن تكون لها مقار في أكثر من محافظة لضمان جدية العمل، وضرورة متابعة الاحزاب المسجلة بشكل دوري واهمها خطابها السياسي الذي يحرض في اغلب الاحيان على مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية.