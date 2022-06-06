الفتلاوي تؤشر "ظلماً" بقانون الأمن الغذائي وتطالب بشرط على حكومة الاقليم

شفق نيوز/ قالت رئيس كتلة حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي، يوم الإثنين، إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فيه "ظلم" للمحافظات المنتجة للنفط، داعية النواب الى عدم التصويت عليه.

وأوضحت الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "قانون الأمن الغذائي فيه ظلم كبير لمحافظاتنا المنتجة للنفط في الوسط والجنوب وظلم أكبر لمحافظاتنا الفقيرة ولمحافظاتنا التي دمرها الارهاب".

وأضافت، أن "اصل القانون هو للتصرف بفائض الأموال التي نتجت عن ارتفاع اسعار النفط عالميا والعجيب ان سقف القانون مبلغ 25 تريليون وهي أصل القانون موزعة على أبواب مختلفة هي من فائض أموال نفط الجنوب، ولم تتطرق إلى فائض أموال نفط كوردستان الذي زاد أيضا ويفترض ان يكون ضمن الموازنة الكاملة للقانون وهذا خلاف الإنصاف، لان حكومة اقليم كوردستان ستتشارك معنا بكل فقرات قانون الأمن الغذائي دون ان تسدد اي مبلغ من فائض النفط الذي زاد مع زيادة الأسعار عالميا".

ودعت الفتلاوي النواب الى "عدم التصويت على قانون الأمن الغذائي غير المنصف الا بشرط اما ان تدرج فقرة واضحة صريحة تنص على ان حكومة اقليم كوردستان ستسدد مابذمتها من فائض الاموال او تستقطع من حصة الاقليم ضمن بنود القانون او ان يكون القانون حصرا يطبق في المحافظات 15 التي سددت مابذمتها من فائض اموال النفط او من إيرادات الرسوم والضرائب والمنافذ الحدودية". وختمت بالقول، "انا شخصيا لن اصوت على هذا القانون الظالم والمجحف وغير العادل وغير القانوني".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة المالية، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدة جديتها بتطبيق كافة فقرات قانون الامن الغذائي حال تشريعه في مجلس النواب.

وقالت الوزارة، "ستقوم دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، ومستحقات المحاضرين والإداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019".

وتابعت ان "المبلغ سيؤمن كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء، وكلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين".