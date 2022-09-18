الفتلاوي تشيد بالحزب الديمقراطي الكوردستاني وتدعو الأحزاب العراقية للاقتداء به

شفق نيوز/ أشادت رئيسة حركة "إرادة" النائبة حنان الفتلاوي، يوم الأحد، باهتمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمرأة وتمثيلها لمناصب سياسية مهمة في إقليم كوردستان.

وقالت الفتلاوي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "رغم اختلافي مع بعض سياسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن ما يحسب لهم تجاه المرأة ان رئيسة الكتلة النيابية سيدة، والمتحدث باسم الكتلة سيدة، والمتحدث باسم بارزاني (رئيس الحزب مسعود بارزاني) سيدة".

وأضافت "ثلاث سيدات ومن أديان مختلفة.. عسى ان تحذو حذوهم باقي الأحزاب".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد عيّن خالدة خليل متحدثاً رسمياً لمقر الرئيس مسعود بارزاني.

وتعد خليل إحدى الشخصيات التي لها بصمتها في الحركة الثقافية العراقية والعربية حيث تحمل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، وهي كاتبة وأديبة نالت العديد من الجوائز ولديها أكثر من ثماني مؤلفات ما بين الأدب والنقد والسياسة.

وسبق ان شغلت خليل منصب مستشار رئاسة برلمان إقليم كوردستان، ونائباً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي في دورته الرابعة.

وتنتمي خالدة خليل الى المكون الإيزيدي الذي تعرض الى إبادة جماعية في العراق سنة ٢٠١٤.