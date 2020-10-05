الفتح يؤشر مشاكل "لوجستية" في صلاح الدين تهدد نجاح الانتخابات

شفق نيوز/ طالب نائب عن تحالف الفتح في محافظة صلاح الدين اليوم الاثنين، بمعالجة جملة من المشاكل "الفنية واللوجستية" التي تهدد نجاح الانتخابات المقبلة.

وقال النائب محمد كريم البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "ابرز مشاكل الانتخابات القادمة هي عدم اكتمال جاهزية مفوضية الانتخابات والاشكاليات في هيكليتها التي مازالت محل نزاع سياسي ونسب التوزيع والتحديث البايومتري المتدنية في محافظة صلاح الدين الى جانب مشاكل عدم اكتمال عودة النازحين الى مناطقهم".

وتابع البلداوي " نخشى تكرار مشاكل التزوير التي شهدتها مناطق شمال وشرق صلاح الدين والتي بدأت تظهر بوادرها من الآن"، داعياً مفوضية الانتخابات الى "العمل الدؤوب بكافة تشكيلاتها لاجراء انتخابات نزيهة تضمن للجميع حقوقهم".

واستبعد البلداوي "وجود مسشاكل امنية تهدد الانتخابات القادمة باستثناء بعض المناطق المتوترة أمنياً والتي لا تهدد العملية الانتخابية".

وعن آلية توزيع الدوائرة الانتخابية في المحافظة بين البلداوي، أن "تحديد عدد الدوائر الانتخابية وتقسيمها لم يحسم بشكل نهائي حتى الان ولازال يخضع للمناقشات السياسية"، لافتاً إن "موضوع الدائرة الانتخابية الموحدة اصبح مجرد امنيات في عموم البلاد".

وتعد محافظة صلاح الدين من المحافظات الساخنة المتعددة الاطياف وتشهد اوضاع امنية وسياسية متقلبة ومتغيرة الى جانب الصراعات السياسية والطائفية السائدة.