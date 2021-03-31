الفتح يوافق على تمرير الموازنة بعد الموافقة على شروطه

شفق نيوز/ وافق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، على تمرير مشروع قانون الموازنة، بعد اشتراطه إدراج بعض المعالجات على مسودة القانون.

وقال النائب عن الفتح أحمد الأسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تحالفه وافق على تمرير الموازنة "بعد وضع معالجات لدعم الشرائح الفقيرة وعدم تكبيل العراق بديون خارجية، ومنها حذف 60% من القروض الخارجية المدرجة في مسودة مشروع قانون الموازنة".

وأضاف أن الفتح اشترط أيضاً "عدم تنفيذ مشاريع انشاء محطات الكهرباء الاستثمارية قبل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية لجميع مراحل الاحالة على أن تنفذها شركات عالمية رصينة".

وأشار الأسدي إلى أن التحالف "اقترح زيادة 50 الف دينار على سعر المحاصيل الاستراتيجية، الحنطة والشعير والشلب، وزيادة راتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية مبلغ 75 الف دينار شهريا".

وأكد على "شمول 300 الف شخص بالرعاية الاجتماعية، وزيادى الحصة التموينية للمشمولين بالرعاية لتكون 12 حصة سنويا بكامل مفرداتها، بالإضافة الى دعم ابناء الحشد الشعبي".