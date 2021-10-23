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"الفتح" يهاجم مجلس الأمن الدولي: لن نتنازل عن الفرز اليدوي أبداً

Category: سیاسة

Date: 2021-10-23T19:47:29+0000
"الفتح" يهاجم مجلس الأمن الدولي: لن نتنازل عن الفرز اليدوي أبداً

شفق نيوز/ هاجم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم السبت، بيان مجلس الامن الدولي الذي هنأ بنجاح الانتخابات العراقية.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "فوجئنا ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية ، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين ، وهو أمر يخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى، خاصة أن المراقبين الدوليين والمحليين لا سيما بعثة الاتحاد الاوربي قد سجلت العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج".

واكد التحالف ان "الاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن نتنازل عنه ابدا، وكما أشار إليه القانون ونرفض أي تدخل خارجي في كل مايتعلق بالانتخابات".

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