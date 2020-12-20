الفتح: محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري والكعبي يمنع استجوابه

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، عن الجهة التي رشحت محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، فيما أكد ان نائب رئيس مجلس النواب الأول حسن الكعبي يمنع استجواب مخيف.

وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، ان "محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، هو مرشح التيار الصدري (تحالف سائرون)، والحديث بغير ذلك غير واقعي، كما أن نائب رئيس مجلس النواب الأول حسن الكعبي يمنع استجواب مخيف، رغم وجود إصرار من نواب من كتل سياسية مختلفة".

وبين الكاظمي ان "رفع سعر صرف الدولار جاء من أجل فائدة بعض المصارف الاهلية التابعة لجهات وشخصيات متنفذة، وهذه الفائدة، ستكون على حساب المواطنين، فكل شيء سوف يرتفع مع هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار".

وأفاد مسؤول في البنك المركزي العراقي يوم الأحد بتدشين التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني لبيع العملة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك باشر بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار"، مضيفا انه "تم بيعه في مزاد اليوم على 1450 دينارا للدولار الواحد".

ووفقا لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز؛ فأن محافظ البنك المركزي اصدر توجيها للمصارف الحكومية والاهلية يبلغهم بسعر صرف الدولار الجديد.