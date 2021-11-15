الفتح يعلق على قرار قضائي لإعادة العد اليدوي لبعض محطات الاقتراع

شفق نيوز/ علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، على صدور قرار من الهيئة القضائية لاعادة العد والفرز بشكل يدوي لبعض محطات الاقتراع.

وقال القيادي في التحالف كريم عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن "صدور قرار من الهيئة القضائية لاعادة العد والفرز بشكل يدوي لبعض محطات الاقتراع، يدل على وجود تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، خصوصاً مع وجود ادلة ووثائق كبيرة وكثيرة تبث التزوير والتلاعب".

وأضاف عليوي: "نتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة، قرارات جديدة من الهيئة القضائية تخص اعادة العد والفرز بشكل يدوي لمحطات اقتراع جديدة، خصوصاً ان هناك ادلة جديدة سوف تقدم تثبت وجود التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قراراً بشأنها من قبل الهيئة القضائية والتي تبلغ عددها 108 محطات.