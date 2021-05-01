الفتح يعلق على دعوة بارزاني لتشكيل "قوة مشتركة" في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، على ضرورة وجود تنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في المناطق ذات التوتر الأمني.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد دعا لتشكيل "قوة مشتركة" في المناطق المتنازع عليها من البيشمركة والجيش العراقي لسد الثغرات الأمنية في تلك المناطق.

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، لوكالة شفق نيوز، ان "قوات البيشمركة، هي قوة عراقية وهي جزء من منظومة الدفاع الوطنية، ويجب وجود تنسيق بينهم وبين القوات الاتحادية في المناطق التي تشهد توترا أمنيا من أجل سد الثغرات الأمنية، التي يستغلها تنظيم داعش الارهابي، في شن هجماته".

وبين البطيخ، انه "من الضروري أن تكون هناك وحدة موقف أمني وسياسي، فهذا الأمر يعزز القدرات على الانتصار على الارهاب والارهابيين، فتحرير الموصل وغيرها من المدن تم من خلال توحيد الجهود، ولهذا يجب وجود توحيد من أجل القضاء على ما تبقى من تنظيم داعش في العراق".

وعزت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان يوم السبت وقوع الهجوم الذي شنه تنظيم داعش واستهدف قواتها في كركوك إلى الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والمشمولة بالمادة 140.