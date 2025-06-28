الفتح يعلق على تأخير صرف رواتب الحشد الشعبي: هذا ما يجري

شفق نيوز/ علق تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، على تأخير صرف رواتب الحشد الشعبي لغاية الآن.

وقال القيادي في التحالف عدي الخدران لوكالة شفق نيوز ان "رواتب الحشد الشعبي مؤمنة كحال باقي رواتب موظفي الدولة والتأخير الذي حصل هو فني وليس سياسي"، مبيناً أن "هذا التأخير يحصل بشكل طبيعي مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بين حين وآخر وهو في طريقه للحل بمدة اقصاها يومين".

وأكد الخدران أن "الحكومة العراقية ملزمة بصرف تلك الرواتب كحال باقي موظفي الدولة"، رافضاً "استغلال هذا الملف سياسيا ضد الحشد او من اجل حله، كما يحلم البعض، سواء داخليا أو خارجيا".

وحذر الخدران، بأن "اي تاخير اكثر من ذلك سيكون هناك موقف حازم من قبل قيادات الإطار التنسيقي"، مشددا أنه "لا يمكن التهاون مع قوات مجاهدي الحشد الشعبي لأي سبب كان".

ومساء الخميس الماضي، كشفت مصادر مطلعة، عن توقف صرف رواتب هيئة الحشد الشعبي بعد يومين من إطلاقها لأسباب مجهولة، وفيما عزا مصدر في الهيئة الإشكال إلى "خلل فني"، أشار آخر إلى أن هذا التوقف يحصل لـ"أول مرة"، ما أثار قلقاً في أوساط المنتسبين.

بدورها، قالت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان صدر الأربعاء، إن الرواتب مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

ويأتي هذا وسط تصريحات أدلى بها عضو البرلمان العراقي سعد التوبي، قائلاً، إن هناك تحركاً برلمانياً لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة، على اعتبار أن كافة الموارد متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد أكثر من 300 ألف.