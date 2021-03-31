الفتح يعلق على تكليف الفلاحي بقيادة عمليات نينوى: خطأ كبير وخطير

شفق نيوز/ علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، على تكليف قائد عمليات الأنبار السابق محمود الفلاحي، بقيادة عمليات محافظة نينوى.

وقال النائب عن التحالف عدي شعلان، لوكالة شفق نيوز، ان "الفلاحي متهم ومتورط بقضية التخابر مع القوات الامريكية المحتلة، وهذا الأمر يعتبر خيانة عظمى للعراق".

وأضاف أن "تكليف المحلاوي بهذا المنصب خطأ كبير وخطير من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خصوصاً ان الرجل عليه شبهات ومؤشرات بالتواصل مع القوات المحتلة واعطاء احداثيات عن الحشد والفصائل".

وبين شعلان ان "القوى السياسية سيكون لها حراك في البرلمان لرفض هذا التكليف، لأن هناك تخوفا من هذا التكليف، فالأمر يتعلق بأمن العراق".

وكان مصدر عسكري رفيع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الأربعاء، بإقالة قائد عمليات نينوى اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، وتكليف اللواء الركن محمود الفلاحي بدلا عنه.

يشار إلى أن الفلاحي شغل سابقا منصب قائد عمليات الأنبار وقد اتهمته جهات سياسية شيعية بالتخابر مع وكالة الاستخبارات الأمريكية الـCAI وطالبت باعدامه.

وشكلت وزارة الدفاع العراقية في العام 2019 لجنة تحقيق، بعد أن تداولت محطات فضائية، مقطعا صوتيا نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، وهو يتحدث مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وأعلن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري في شهر آب/أغسطس من العام 2019 أن التحقيق أثبت بطلان التهم المنسوبة إلى الفلاحي.