الفتح يعلق على القصف الصاروخي: مخطط يستهدف فصائل المقاومة

شفق نيوز/ عدّ تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، القصف الصاروخي الجديد ضمن "مخطط" ضد فصائل "المقاومة"، وفيما أشار إلى "الضعف" في الاداء الأمني، اتهم امريكا بذلك "لتأجيج" الوضع.

وقال النائب عن التحالف عدي شعلان، لوكالة شفق نيوز، إن "عودة عمليات القصف الصاروخي في بغداد، بعد توقفها لأكثر من عشرة أيام، بسبب الضعف في الاداء الأمني والاستخباراتي، كما هو يأتي ضمن مخطط ضد فصائل المقاومة، التي هي براءة من هذه العمليات".

واتهم شعلان "اطرافا، تعمل على تأجيج الوضع من خلال عمليات القصف الصاروخي، ومن هذه الاطراف الولايات المتحدة الامريكية"، مشيرا الى ان"الهدف من تلك العمليات محاولة دفع الحكومة العراقية الى الصدام مع فصائل المقاومة".

وكان مصدر أمني، قد افاد اليوم الاثنين، بأن صاروخي كاتيوشا استهدفا مطار بغداد الدولي، فيما سقط صاروخ ثالث على منزل سكني في العاصمة العراقية.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق.