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الفتح يرفض خطوة "خطيرة" في قطاع الكهرباء

Category: سیاسة

Date: 2021-03-27T18:23:43+0000
الفتح يرفض خطوة "خطيرة" في قطاع الكهرباء

شفق نيوز/ أعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم السبت، عن رفضه تطوير القطاع الكهربائي في العراق بصيغة "ضمان الدفع السيادي"، عادا إيهاها خطوة خطيرة على اقتصاد البلاد.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مئات المليارات من الدولارات صرفت على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة ، والنتيجة واضحة جداً هي مشاريع فاشلة وخدمات سيئة، واليوم باسم تطوير القطاع الكهربائي تريد بعض الأطراف السياسية إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية ( تحوم حولها الشبهات ) تزيد من فجوة العجز الكبير بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة لسنة 2021 وترفع حجم الدين العام ومبالغ الفوائد التي تدفع سنوياً".

وأضاف "نحن لا نقف ضد تطوير القطاع الكهربائي أو غيره ولكن فليأتِ وزير الكهرباء إلى جلسة علنية في مجلس النواب يوضح خطته، وجدوى هذه المشاريع، وما هي الشركات التي تنفذها وهل التعاقد معها مباشرة أو عن طريق وسطاء ، ومدى تأثير هذه المشاريع بحيث يلمس المواطن العراقي أن هناك تطوراً حقيقياً وليس وعود فقط وأموال تهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين".

وتابع "وما هي عروض الأسعار التي قدمت للتعاقد بصيغة (ضمان الدفع السيادي) من أجل تطوير  بعض المحطات الكهربائية وهل ما تم اختياره من بين هذه العروض هو الأفضل ... لذلك نعلن عن رفضنا لهذه المواد الخطيرة على اقتصادنا وندعو مجدداً إلى الإسراع في التصويت على الموازنة".

وأكد التحالف "وقوفه مع دعم القطاعات المحرومة والمتضررة خلال دعم موازنة الرعاية الاجتماعية ومضاعفة موازنة البطاقة التموينية ورفع سعر شراء المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب) من الفلاحين حتى نسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها الظروف الاقتصادية على المواطنين".

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