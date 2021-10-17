الفتح يرفض النتائج "الصادمة": ابعاد ممنهج للقوى الوطنية

شفق نيوز/ جدد تحالف الفتح، يوم الاحد، اعتراضه ورفضه لنتائج الانتخابات البرلمانية، معتبراً اياها "ابعاد ممنهج" من جهات داخلية وخارجية للقوى الوطنية عن المشهد السياسي.

وقال النائب السابق عن الفتح في صلاح الدين محمد كريم البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج الانتخابات صادمة للجمهور ومحط رفض للفائزين والخاسرين بسبب الخروقات والاساليب غير المشروعة وابرزها المال السياسي واستخدام موارد وعناوين ومناصب الدولة من قبل مرشحين دون اي رادع من الحكومة او اتخاذ اي اجراءات من قبل مفوضية الانتخابات".

وأضاف، أن "المفوضية نفسها غير مقتنعة بنتائج الانتخابات من خلال تهرب ادارتها في اعلان النتائج والاجابة عن الاستفسارات الاعلامية والسياسية الى جانب اعلانها المستعجل للنتائج والارباك الذي اصاب المشهد السياسي جراء ذلك الاعلان".

ورأى البلداوي، أن "التلاعب بنتائج الانتخابات بدى واضحاً للجميع من خلال المخالفات والخروقات في ابعاد مراقبي كيانات معينة ومنظمات مراقبة عن مراكز الاقتراع لصالح جهات اخرى والتضييق على الناخبين ومنعهم من الادلاء باصواتهم في مناطق كثيرة من البلاد".

وأثار اعلان نتائج الانتخابات الاولية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي سجالاً سياسياً وشعبياً واسعاً بسبب عدم اكتمال عمليات العد والفرز والمشاكل الفنية التي رافقتها.