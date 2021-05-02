الفتح يدخل الانتخابات منفرداً و191 مرشحاً يتنافسون في ديالى

شفق نيوز/ اعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، أنه سيدخل الانتخابات المقبلة منفرداً بقائمة موحدة في عموم العراق، فيما يتنافس 191 مرشحاً مستقلاً ومن كتل سياسية مختلفة على الانتخابات في محافظة ديالى.

وقال النائب عن كتلة صادقون، محمد كريم البلداوي، لوكالة شفق نيوز, ان "تحالف الفتح انجز عملية توزيع المرشحين ضمن الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات وانه قدم قائمته النهائية للمفوضية وسيخوض الانتخابات البرلمانية منفردا دون أي تحالفات".

وبين ان قائمة الفتح "تضم أربع كتل أساسية بزعامة هادي العامري وهي، بدر، وصادقون، وسند، وتصحيح".

وعلى صعيد متصل، اعلن مصدر في مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، ان "١٩١ مرشحا بينهم ٥٧ امرأة سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة في المحافظة"، مبينا ان "عدد مرشحي الاحزاب ٧٢ مرشحاً، ومرشحي التحالفات ٦٥ مرشحا, الى جانب ٥٤ مرشحاً مستقلاً".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مكتب ديالى الانتخابي تسلم قوائم الائتلافات والمرشحين بعد انتهاء المهلة التي حددتها مفوضية الانتخابات المستقلة".

ويبلغ عدد ناخبي ديالى نحو مليون ناخب من اجمالي سكان المحافظة الذي يقدر بمليون ونصف المليون نسمة، وسيصوتون لانتخاب 14 نائبا عن المحافظة.