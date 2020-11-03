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الفتح يحذر من تغيير الحلبوسي: سيؤثر على المحكمة الاتحادية والعجز المالي

Category: سیاسة

Date: 2020-11-03T12:37:32+0000
الفتح يحذر من تغيير الحلبوسي: سيؤثر على المحكمة الاتحادية والعجز المالي

شفق نيوز/ حذر النائب عن كتلة الفتح النيابية فاضل الفتلاوي، يوم الثلاثاء، من الحراك "السني" الساعي لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيراً إلى أنه سيؤثر على السلطة التشريعية وإقرار القوانين.

وقال الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الحراك السني اختار أسامة النجيفي رئيساً للجبهة العراقية، وهذا الاختيار له ابعاد كثيرة ومصالح شخصية وانتخابية"، مشيراً إلى أنه "سيعقد المشهد السياسي والسلطة التشريعية في الفترة المقبلة".

وأضاف النائب الفتلاوي، أن "الحراك السني لتغيير رئيس البرلمان سيؤثر على السلطة التشريعية وإقرار القوانين المهمة لدى المجلس منها المحكمة الاتحادية وتمويل العجز المالي والموازنة العامة للعام 2021".

وبين الفتلاوي، أن "الحديث عن ذلك، ليس دفاعاً عن الحلبوسي"، موضحاً أن "هذا الحراك سيعقد المشهد السياسي وسيكون له عواقب كثيرة منها تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب".

وتسعى الجبهة العراقية "السنية" بزعامة أسامة النجيفي، لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واستبداله برئيس آخر من نفس الجبهة بعد "الاتفاق" مع الشيعة والكورد بهذا الشأن.

وتتكون هذه  الجبهة من 35 نائباً، وتضم كتل جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة - فضلا عن مساهمة نواب مستقلين.

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