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الفتح يحذر: مفوضية الانتخابات ستفجّر غضباً جماهيرياً كبيراً

Category: سیاسة

Date: 2021-12-01T07:59:07+0000
الفتح يحذر: مفوضية الانتخابات ستفجّر غضباً جماهيرياً كبيراً

شفق نيوز/ حذر تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، من "غضب جماهيري كبير" بسبب إصرار المفوضية على اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، دون كشف "عمليات التزوير والتلاعب" التي رافقت عملية الاقتراع.

وقال القيادي في التحالف محمود الحياني، لوكالة شفق نيوز، ان "الاصرار على المضي باعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفق عمليات التزوير والتلاعب، هو تحدي واضح لارادة الاغلبية وكذلك الجماهير الشعبية المعتصمة والتي تتظاهر عند بوابات المنطقة الخضراء وباقي المدن العراقية".

وأضاف ان "اصرار المفوضية على المضي بهذا النتائج المزورة، سوف تفجر غضبا شعبيا كبيرا، ولهذا هناك احتمالية جداً، ان يكون هناك نوع من التصعيد في الاحتجاج الشعبي الرافض لسرقة اصوات الناخبين".

وأردف الحيالي بالقول، "لا يمكن لهذه الجماهير المنتفضة السكوت او الانسحاب دون تحقيق مطالبها التي قدمت من أجلها الدماء، بعد عمليات القمع والقتل التي تعرضوا لها".

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.

وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي يضوي تحالف الفتح تحت مظلته قد أعلن رفضه للنتائج المعلنة أمس الثلاثاء، بسبب ما قال إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.

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