الفتح يجمع التواقيع لاستجواب الكاظمي

شفق نيوز/ كشفت كتلة الفتح النيابية، الاحد، عن جمع الكثير من التواقيع لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "الحراك النيابي جمع الكثير من التواقيع من نواب الكتل السياسية المختلفة لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الجلسات المقبلة لمجلس النواب".

وأضاف إن "العمل على استجواب الكاظمي مستمر ولم ينتهِ، وسيحدد بعد استئناف جلسات المجلس في الفترة المقبلة".

ولفت الفتلاوي، إلى إن "هناك الكثير من ملفات على إثرها سيتم استجواب الكاظمي في البرلمان، أبرزها توتر الاوضاع الأمنية وتسويف ملف إخراج القوات الأميركية من البلاد".