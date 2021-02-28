الفتح يتهم "جهات سياسية" باستغلال المظاهرات لتثبيت حضورها بالانتخابات

شفق نيوز/ اتهمت كتلة الفتح النيابية، اليوم الاحد، بعض الجهات السياسية باستغلال ضغط الشارع والمظاهرات لتثبيت حضورها بالانتخابات المقبلة.

وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات السياسية تحاول استغلال الاوضاع السياسية والاقتصادية وضغط الشارع والمظاهرات لتثبيت حضورها خلال الانتخابات المبكرة التي ستجرى في شهر تشرين الاول".

وأضاف أن "اغلب الكتل السياسية واعضاء البرلمان يدعمون اجراءات المفوضية لأجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد".

وتابع البداوي، أن "اجراءات المفوضية العليا للانتخابات في الفترة المقبلة من شراء الاجهزة الالكترونية وتحديث البطاقة البايومترية هي من ستحدد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او تأجيلها إلى وقت اخر".

ومن المقرر اجراء الانتخابات العراقية "المبكرة" في تشرين الاول المقبل وفق ما اتفقت عليه الكتل السياسية في البلاد التي تشهد تصعيداً واضحاً في الحركات الاحتجاجية سيما المناطق الجنوبية والتي تطورت الى صدامات مع قوى الامن اسفر عن ضحايا.