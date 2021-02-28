سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الفتح يتهم "جهات سياسية" باستغلال المظاهرات لتثبيت حضورها بالانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-02-28T14:45:00+0000
الفتح يتهم "جهات سياسية" باستغلال المظاهرات لتثبيت حضورها بالانتخابات

شفق نيوز/ اتهمت كتلة الفتح النيابية، اليوم الاحد، بعض الجهات السياسية باستغلال ضغط الشارع والمظاهرات لتثبيت حضورها بالانتخابات المقبلة.

وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات السياسية تحاول استغلال الاوضاع السياسية والاقتصادية وضغط الشارع والمظاهرات لتثبيت حضورها خلال الانتخابات المبكرة التي ستجرى في شهر تشرين الاول".

وأضاف أن "اغلب الكتل السياسية واعضاء البرلمان يدعمون اجراءات المفوضية لأجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد".

وتابع البداوي، أن "اجراءات المفوضية العليا للانتخابات في الفترة المقبلة من شراء الاجهزة الالكترونية وتحديث البطاقة البايومترية هي من ستحدد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او تأجيلها إلى وقت اخر".

ومن المقرر اجراء الانتخابات العراقية "المبكرة" في تشرين الاول المقبل وفق ما اتفقت عليه الكتل السياسية في البلاد التي تشهد تصعيداً واضحاً في الحركات الاحتجاجية سيما المناطق الجنوبية والتي تطورت الى صدامات مع قوى الامن اسفر عن ضحايا.

related

حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

Date: 2021-01-28 11:04:54
حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل

Date: 2021-01-11 20:08:38
الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل

الحكيم يبلغ بلاسخارت موقفه من الرقابة الدولية على الانتخابات

Date: 2021-02-09 18:00:17
الحكيم يبلغ بلاسخارت موقفه من الرقابة الدولية على الانتخابات

تحالف الحلبوسي يستشعر "تمسكا بالسلطة" من إرجاء الانتخابات

Date: 2021-01-18 16:18:43
تحالف الحلبوسي يستشعر "تمسكا بالسلطة" من إرجاء الانتخابات

الفتح: جهات متنفذة تتفق في الكواليس لترحيل الانتخابات المبكرة الى 2022

Date: 2021-01-03 12:23:51
الفتح: جهات متنفذة تتفق في الكواليس لترحيل الانتخابات المبكرة الى 2022

تحالف الحكيم يضع شروطا لإجراء الانتخابات ويؤكد على استعادة هيبة الدولة

Date: 2020-10-11 20:24:26
تحالف الحكيم يضع شروطا لإجراء الانتخابات ويؤكد على استعادة هيبة الدولة

الانتخابات العراقية "المبكرة".. حراك سياسي لتحالفات جديدة

Date: 2020-08-11 06:18:10
الانتخابات العراقية "المبكرة".. حراك سياسي لتحالفات جديدة

مطالبة نيابية بإشراف اممي ودولي على الانتخابات في المحافظات المحررة

Date: 2021-02-22 15:06:07
مطالبة نيابية بإشراف اممي ودولي على الانتخابات في المحافظات المحررة