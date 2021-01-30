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الفتح يتحدث عن "خيانة عظمى" ويوجه رسالة عاجلة إلى "حامي الدستور"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-30T07:11:57+0000
الفتح يتحدث عن "خيانة عظمى" ويوجه رسالة عاجلة إلى "حامي الدستور"

شفق نيوز/ وجه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، رسالة عاجلة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بخصوص غياب الرقابة الحقيقية على عمل المحافظين، فيما شدد على ضرورة منع الخروقات الدستورية.

وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، لوكالة شفق نيوز، انه "من واجب رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي يعتبر هو حامي الدستور، العمل على وضع الدستور العراقي بنصابه الصحيح من خلال وضع رقابة على الحكومات المحلية من خلال مجالس المحافظات، وهذا ما يؤكد عليه الدستور بشكل واضح وصريح".

وبين البطيخ انه "الان كل المحافظين بكل المحافظات، لديهم مخالفات كبيرة جدا تتعلق بالمال العام، وهذا يحتاج الى وقفة جادة من الاجهزة الرقابية، ويتم اعادة مجالس المحافظات، مع إجراء انتخابات سريعة لمجالس المحافظات".

وأضاف أن "ما يجري الان في المحافظات مخالفة كبيرة للدستور وهذه خيانة عظمى للعراق من خلال ترك المحافظات بيد المحافظين فقط، والذين يتلاعبون كيف ما يشاؤون بمقدرات المحافظات".

وتابع القيادي في تحالف الفتح؛ أن "يجري حاليا هو محاولة للعودة للدكتاتورية بشكل آخر، والكل يعاني من احتكام قرارات المحافظات بيد أشخاص ونفوذ أشخاص وتسلط المحافظين ومحاولة تصفية خصومهم بطرق غير قانونية وغير شرعية".

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