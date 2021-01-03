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الفتح: جهات متنفذة تتفق في الكواليس لترحيل الانتخابات المبكرة الى 2022

Category: سیاسة

Date: 2021-01-03T12:23:51+0000
الفتح: جهات متنفذة تتفق في الكواليس لترحيل الانتخابات المبكرة الى 2022

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الأحد، عن سعي "جهات متنفذة" لترحيل الانتخابات العراقية المبكرة من حزيران 2021 الى سنة 2022.

وقال البياتي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك اتفاقاً يجري في الكواليس من أجل ترحيل الانتخابات المبكرة من حزيران 2021 الى سنة 2022"، مبيناً أن "هناك قوى متنفذة في الحكومة ومجلس النواب عملت على تأسيس قوائم جديدة لها وتريد ترتيب وضعها وتسعى الى هذا الترحيل".

وبين البياتي أن "الموافقة على حكومة مصطفى الكاظمي، جاء بالأساس بهدف تحضيرها للانتخابات المبكرة"، مشدداً على أن "اي محاولة لتأجيل هذه الانتخابات، ستكون لها تبعات سلبية على الشارع العراقي، خصوصاً هذا الأمر من اهم مطالب المتظاهرين، ونحن كقوى سياسية سيكون لنا موقف تجاه ذلك الأمر، ولن نسمح باي تأجيل".

واعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6  حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهداً بالدعم، والعمل على نجاحها إلا أن مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

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