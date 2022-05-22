سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الفتح النيابية: اعترضنا على قانون الأمن الغذائي لكي لا نضفي الشرعية على الحكومة الحالية

Category: سیاسة

Date: 2022-05-22T09:16:41+0000
الفتح النيابية: اعترضنا على قانون الأمن الغذائي لكي لا نضفي الشرعية على الحكومة الحالية

شفق نيوز/ أكدت كتلة الفتح النيابية، يوم الاحد، ان اعتراضها على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كان لأسباب قانونية وفنية وليس لحرمان المواطنين من حقوقهم، مضيفة أنها ترفض منح الحكومة الحالية شرعية اقرار القوانين.

وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان "اعتراضنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لأسباب قانونية وفنية وليس لمنع استحقاقات المواطنين على مستوى الغذاء ومستحقات الفلاحين اجور الكهرباء والتفاصيل الأخرى الموجودة في القانون".

وأضاف "كان لنا دور في مناقشة المسودة النهائية لقانون للأمن الغذائي قبل ان تطعن به المحكمة الاتحادية، لكننا بالفعل رفضنا تشريع القوانين بهذا الشكل من أجل عدم إعطاء شرعية للحكومة الحالية على اعتبارها حكومة تصريف أعمال يومية، حتى نذهب كقوة سياسية باتجاه حل الانسداد السياسي".

وتابع الزاملي "نحن لم نعترض على مقترح قانون الأمن الغذائي وكان له قراءة أولى بالجلسة السابقة لمجلس النواب، وبالتأكيد سيكون لنا تواصل مع النواب واعضاء اللجنة المالية البرلمانية بهذا الخصوص".

واكد ان "على مجلس النواب تشريع القوانين بصيغة قانونية وخصوصا إذا كان فيها جانب مالي حتى لا يرد من قبل المحكمة الاتحادية والحكومة".

واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

related

المالية النيابية تقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بديلا عن المشروع الحكومي

Date: 2022-05-18 12:39:52
المالية النيابية تقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بديلا عن المشروع الحكومي

اللجنة المالية: قانون الأمن الغذائي سيتضمن اضافة مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد

Date: 2022-05-21 17:14:30
اللجنة المالية: قانون الأمن الغذائي سيتضمن اضافة مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد

البرلمان ينهي قراءة ومناقشة قانون "الأمن الغذائي" والمالية النيابية تبدي اعتراضاً على فقراته

Date: 2022-03-28 13:47:01
البرلمان ينهي قراءة ومناقشة قانون "الأمن الغذائي" والمالية النيابية تبدي اعتراضاً على فقراته

مالية البرلمان تطالب الحكومة العراقية بملفات البطاقة التموينية والأمن الغذائي

Date: 2022-03-29 13:06:00
مالية البرلمان تطالب الحكومة العراقية بملفات البطاقة التموينية والأمن الغذائي

وثائق.. المحكمة الاتحادية العليا تقرر الغاء مشروع قانون الأمن الغذائي

Date: 2022-05-15 11:22:21
وثائق.. المحكمة الاتحادية العليا تقرر الغاء مشروع قانون الأمن الغذائي

عضو بالمالية النيابية يوضح سبب تأجيل جلسة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

Date: 2022-05-14 12:35:49
عضو بالمالية النيابية يوضح سبب تأجيل جلسة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي