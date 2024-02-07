الفائزون الأوائل في نينوى على "دكة الاحتياط" بتقاسم المناصب

شفق نيوز/ مع انتهاء الجلسة الأولى لمجلس محافظة نينوى والتي أفضت إلى اختيار أحمد الحاصود عن العقد الوطني رئيساً للمجلس، ومحمد عبد الله الجبوري من "نينوى لأهلها" نائباً للرئيس، وتجديد الثقة لعبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى، تم رفع الجلسة مع بقاء الخلافات على منصب نائبيّ رئيس الحكومة المحلية الأول والثاني.

هذه الخيارات وغيرها للمناصب المتبقية أثارت تساؤلات عدة طرحت عن مصير الفائزين بأعلى الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات، حيث لم يتسلم أياً منهم أي منصب تنفيذي، بالرغم من أن أحدهم حقق ثالث أعلى الأصوات على مستوى العراق.

يشار إلى أن الفائزين الأوائل بانتخابات مجلس محافظة نينوى، هم مهند الجبوري نجل محافظ نينوى السابق نجم الجبوري وحصل على 57 ألفاً و446 صوتاً، يليه محمد عارف الشبكي عن كوتا الشبك بـ14 ألفاً و440 صوتاً، وحسان العباسي نجل وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي 13 ألفاً و631 صوتاً، وعبد الله النجيفي نجل محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي 11 ألفاً و844 صوتاً، وسعدون مكيف الشمري شقيق النائب نايف الشمري بـ11 ألفاً و259 صوتاً.

وبينما يتصارع قادة الكتل السياسية في نينوى على ما تبقى من مناصب، إلا أنها بعيدة المنال بحسب المطبخ السياسي الموصلي، عن الفائزين الأوائل ممن حققوا أعلى الأصوات وفق الأرقام المعلنة.

و للوقوف على طبيعة هذا الإبعاد عن المناصب فيما إذا كان أمراً طبيعياً أم إقصاء لأعلى الأصوات من دون مسوغ، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل علي اغوان، لوكالة شفق نيوز، إن "الدرس الأول الذي يجب أن يفهمه الجمهور وأعضاء مجلس المحافظة الجدد ولاسيما الفائزون بأعلى الأصوات في الانتخابات، أن عدد الأصوات في الانتخابات لا يعني بالضرورة تحقيق نفوذ داخل المجلس".

وبين أن "النظام البرلماني يساوي بين عضو مجلس حصل على 2000 صوت وآخر حقق 50 ألف صوت"، مضيفاً أن "السياسة تبدأ بعد غلق صناديق الاقتراع، لهذا لاحظنا أن أغلب المناصب الكبرى في المحافظة ذهبت لقوى سياسية كانت أقل عدداً بالأصوات لكنها أكثر تنظيماً".

وأكد اغوان أن "العمل داخل المجلس يحتاج إلى أوراق ضغط وتشكيل لوبيات واستخدام بطاقات رابحة وبناء توافقات وفق المنطق السياسي الذي يعمل على أساسه النظام البرلماني".