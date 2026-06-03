الفايز يستبعد عقد جلسة برلمانية "طارئة"  لاستكمال الكابينة الوزارية

شفق نيوز- بغداد

استبعد القيادي في الإطار التنسيقي النائب عامر الفايز، يوم الأربعاء، عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مرجحاً أن يتم تأجيل استكمال الكابينة الوزارية إلى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية.

وقال الفايز، لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء والإطار التنسيقي مصرّان على إكمال الكابينة الوزارية لدعم الاستقرار وتكملة مشاريع فقرات المنهاج الوزاري للحكومة".

وأضاف أن "ما يعيق استكمال الكابينة الوزارية هو دخول مجلس النواب في العطلة التشريعية"، مبيناً أن "هناك حاجة إلى دعوة لجلسة طارئة، إلا أن الجلسات الطارئة قد يتحقق فيها النصاب وقد لا يتحقق، في ظل سفر وإجازات أغلب أعضاء البرلمان".

وأشار إلى أن "الكتل السياسية المعنية بالوزارات لم تقدم حتى الآن أسماء المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء"، موضحاً أنه "يمكن تقديم الأسماء خلال أيام معدودة في حال تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب".

وتابع الفايز أن "هناك صعوبة في عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وأن المجلس حالياً في عطلة تشريعية، والنواب غير جاهزين للحضور"، مرجحاً أنه "في حال عدم تحقق النصاب، فإن استكمال الكابينة الوزارية سيكون بعد انتهاء العطلة التشريعية".

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم قد أكد في وقت سابق، اليوم، أن القوى والأطراف السياسية العراقية تجري مشاورات مكثفة لحسم المقاعد المتبقية من الكابينة الحكومية عبر عقد جلسة "طارئة" لمجلس النواب، كون هناك عطلة فصلية تشريعية إجبارية تستمر من بداية شهر حزيران الحالي، وإلى الأول من تموز المقبل.