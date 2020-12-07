الفاتيكان يعلن برنامج زيارة البابا: تشمل خمس مدن منها بغداد واربيل

شفق نيوز/ أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الحج الجديد للبابا فرنسيس، أن زيارة البابا للعراق ستستمر لأربعة أيام وستشمل مدن بغداد وسهل أور وأربيل والموصل وقرقوش.

وقال في بيان، "بعد خمسة عشر شهرًا علق خلالها رحلات الحج الدوليّة بسبب الوباء يستأنف قداسة البابا فرنسيس السفر بشكل استثنائي. "تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية، سيقوم البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى البلد المذكور من الخامس وحتى الثامن من آذار مارس ٢٠٢١ وسيزور بغداد، سهل أور، المرتبط بذكرى إبراهيم، ومدينة اربيل وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى. وسيُنشر برنامج السفر في الوقت المناسب، وسيأخذ في عين الاعتبار تطور حالة الطوارئ الصحية العالمية".

وأضاف "من المؤكد أن هذه الرحلة تمثل بادرة قرب ملموسة من جميع سكان ذلك البلد المعذب. كان البابا فرنسيس قد أعرب بوضوح عن نيته بزيارة العراق في العاشر من حزيران يونيو عام ٢٠١۹، خلال استقباله للمشاركين في اجتماع هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية (رواكو)، وقال: هناك فكرة ملحة ترافقني عندما أفكّر في العراق – مشاركًا رغبته في زيارته عام ٢٠٢٠ – لكي يتمكّن من التطلع إلى الأمام من خلال المشاركة السلمية والمشتركة في بناء الخير العام العام لجميع المكونات الدينية في المجتمع، ولا يسقط مجدّدًا في توترات تأتي من صراعات القوى الإقليمية التي لم تهدأ أبدًا".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من ٥ الى ٨ آذار من العام ٢٠٢١.

ولفت إلى أنها (الزيارة) تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.