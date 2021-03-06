الفاتيكان يصدر بيانا بشأن لقاء البابا والسيستاني

شفق نيوز/ أصدر الفاتيكان، يوم السبت، بيانا بشأن اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس، بالمرجع الديني علي السيستاني، في محافظة النجف.

وذكر الفاتيكان في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن البابا فرنسيس بحث مع السيستاني التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة.

وأضاف أن "اللقاء كان فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى السيستاني، لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعاً عن الأضعف والأكثر اضطهادا".

وشدد البابا، وفقا للبيان، على أهمية "التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية حتى تتمكن من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار، من المساهمة في خير العراق والمنطقة وللبشرية جمعاء".

ولفت البيان، إلى أن "البابا كرر صلاته إلى الله، خالق الجميع، من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع".

ووصل بابا الفاتيكان فرنسيس صباح اليوم السبت، إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية الى العراق.

والتقى خلال الزيارة للنجف التي تُعد عاصمة التشيع في العالم المرجع الديني علي السيستاني، وتوجه بعدها إلى مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وبدأ الحبر الأعظم أمس الجمعة، زيارته التاريخية للعراق من العاصمة بغداد واستهلها بلقاء كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح.

وسيزور البابا أيضا مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ويلتقي بكبار المسؤولين من بينهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومن ثم سيزور أربع مدن ذات غالبية مسيحية في محافظة نينوى.