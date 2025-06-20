الفاتيكان يحث على معالجة أزمة الديون في الدول النامية

شفق نيوز/ دعا الفاتيكان، يوم الجمعة، إلى معالجة أزمات الديون في الدول النامية، مؤكداً أن 54 دولة نامية تنفق الآن 10% أو أكثر من إيراداتها الضريبية على مدفوعات الفائدة.

وجاء ذلك بحسب تقرير مكون من 30 صفحة بتكليف من البابا فرنسيس في شباط/ فبراير الماضي، وساهم فيه نحو ثلاثين خبيراً تحت إشراف جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل للاقتصاد.

وقال الباحثون في بيان بشأن التقرير، إن "عبء الفائدة المتوسط في مختلف أنحاء العالم النامي تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي"، مؤكدين أن "54 دولة نامية تنفق الآن 10% أو أكثر من إيراداتها الضريبية على مدفوعات الفائدة فقط".

وأكدوا أن "هذا الوضع يحول الموارد عن الاستثمارات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية الأساسية والقدرة على التكيف مع المناخ، ما يحرم الملايين من الناس من الرعاية الحيوية والتغذية والتوظيف".

ودعا التقرير الدائنين والحكومات المدينة إلى "الاتفاق على إعادة هيكلة للديون توفر تخفيفاً كافياً وسريعاً".

وستناقش نتائج التقرير في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يعقد في إشبيلية في أوائل تموز/ يوليو المقبل، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفي قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.