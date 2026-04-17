"الغضب الاقتصادي" يستهدف قادة 7 فصائل مسلحة في العراق

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، إدراج سبعة قادة فصائل عراقية على قائمة العقوبات، محملاً إياهم مسؤولية تخطيط وتوجيه وتنفيذ هجمات ضد أفراد ومنشآت ومصالح أميركية في العراق.

واعتبر المكتب في بيان نشرته الوزارة على موقعها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، هؤلاء القادة "من أبرز قادة بعض أكثر الميليشيات العراقية عنفاً والموالية لإيران، بما في ذلك كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق".

وقال إن "هذه الميليشيات تعمل في ظل إفلات شبه تام من العقاب، حيث تشن هجمات على أفراد أميركيين ومدنيين أبرياء في مختلف أنحاء العراق، وتنهب ثروات العراق لتمويل أنشطتها الإرهابية، وتقوض سيادة العراق وعملياته الديمقراطية".

وبحسب البيان، "فقد تم تصنيف كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء كإرهابيين عالميين مصنفين تصنيفاً خاصاً (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وكمنظمات إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية".

وشملت العقوبات بحسب البيان كل من: القادة في كتائب حزب الله رضوان يوسف حميد المحمد وحسن ذياب وعمار جاسم كاظم الرماحي، والقياديين في كتائب سيد الشهداء خالد جميل وسعيد كاظم، والقيادي في حركة عصائب أهل الحق صفاء عدنان جبار سويد، والقيادي بحركة النجباء هشام هاشم.