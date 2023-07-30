العيداني يطلع شفق نيوز على مباحثات ترسيم الحدود: لجان فنية ستتولى هذا الأمر

شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الأحد، أن دولة الكويت ستفتح ملحقية تجارية في قنصليتها بمحافظة البصرة لتسهيل عمل التجار.

وقال العيداني الذي شارك باجتماعات وزير الخارجية الكويتي مع نظيره العراقي ببغداد في حديث لوكالة شفق نيوز، "ناقشنا في اجتماع اليوم بين وزير الخارجية العراقي ونظيره الكويتي تعزيز التجارة بين البلدين، وعلينا أن نعزز التجارة الاقليمية والتجارة المشتركة التي تعتبر تاريخية ما بين البصرة و دولة الكويت لأن البصرة هي بوابة العراق الى دول الخليج وبالذات من خلال الكويت".

واشار الى ان "وزير الخارجية الكويتي أعلن أنه سيتم فتح ملحقية تجارية في القنصلية الكويتية بالبصرة لتسهيل عملية ذهاب التجار وتسهيل عملية التجارة ما بين البصرة ودولة الكويت".

وبخصوص ترسيم الحدود بين العيداني أنه "تم مناقشة ترسيم الحدود من قبل وكيل وزير النقل العراقي وهو لديه رأي فني بخصوص الموضوع".

وتابع أن "هناك لجاناً فنية من دولة الكويت ايضا، وتم الاتفاق على أن تعقد هذه اللجان اجتماعات لترسيم الحدود بصورة عادلة للبلدين".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،، تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين بلاده ودولة الكويت، في حين أكد التنسيق بين الجانبين على حماية الصيادين العراقيين، ومواصلة الحوار بشأن الملف النفطي والحقول المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده حسين مع نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح الذي يزور العاصمة بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز. وقال وزير الخارجية العراقي إن: القضية الاخرى التي تم التباحث حولها هي ترسيم الحدود بين البلدين، وكان هناك نقاش مستفيض، وتم التطرق للاراء بين الطرفين، مؤكدا اقرار استمرار المناقشات حول هذه المسألة وستكون هناك لجنة عليا من قبل وزارة الخارجية العراقية مع الكويت ستشرف على أعمال اللجان الفرعية الأخرى، وتم التأكيد على إنهاء ملف الحدود.

هذا ولفت حسين إلى التباحث حول كيفية التعاون والتنسيق بين خفر السواحل الكويتية والعراقية، وحماية الصيادين في تلك المنطقة.